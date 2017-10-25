Стало известно, сколько зарабатывают в России «интернет-пираты»

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Москва, 25 октября. Экспертами компанией Group-IB, специализирующейся на расследовании киберпреступлений, подготовлен доклад, в котором в том числе содержится информация о заработках российских «интернет-пиратов».

Как сообщают Известия, суммарный доход пиратов Рунета в прошлом году оценивается в сумму около 4,3 млрд рублей. При этом ежегодные потери государства в виде недополученных налогов и сборов из-за деятельности нелегальных ресурсов — порядка 1 млрд рублей.

При этом, эксперты отмечают, что лучше всех дела идут у поставщиков нелегального онлайн-видео: если в 2015 году они заработали 1,5 млрд рублей, то в прошлом — их доход увеличился более чем вдвое.

Добавим, что в 2016-м году по антипиратскому законодательству были заблокированы 453 интернет-ресурса, с начала 2017 года — уже 6842. По решению Мосгорсуда, навсегда закрыто в Рунете 600 доменов.