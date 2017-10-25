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Россия
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Малые города России получат федеральные средства на развитие комфортной среды
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    Малые города России получат федеральные средства на развитие комфортной среды

    5:53  25 Октября 2017
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    Малые города России получат федеральные средства на развитие комфортной среды

    Москва, 25 октября. Дотации из федерального бюджета на развитие комфортной среды будут выделены малым городам России.

    Как сообщают Известия, согласно проекту, разработанному  в недрах министерства строительства РФ, федеральные средства будут распределяться по конкурсу, а оценивать кандидатов на получение грантов будет всероссийское к жюри.

    В документе делается оговорка, что средства могут быть потрачены исключительно на формирования комфортной городской среды — на реконструкцию фасадов памятников архитектуры, создание общественных пространств и усовершенствование инфраструктуры.

    Сначала необходимо будет разместить информацию о предполагаемом объеме затрат и ожидаемом экономическом эффекте проекта на сайт конкурса. Также потребуется предоставить техническую документацию.

    «Оцениваться будет актуальность проекта, уровень его поддержки жителями, вовлечение бизнеса и экспертов. Про размер грантов говорить пока преждевременно», — рассказал изданию заместитель министра строительства и ЖКХ Андрей Чибис.

    Напомним, что приоритетный проект «Формирование комфортной городской среды» был утвержден в ноябре прошлого года. Его основания цель — обеспечить комплексное развитие современной городской инфраструктуры на основе единых подходов.

    Автор: Константин Терехов
    #минстрой рф #малый город
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