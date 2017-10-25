Малые города России получат федеральные средства на развитие комфортной среды

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Москва, 25 октября. Дотации из федерального бюджета на развитие комфортной среды будут выделены малым городам России.

Как сообщают Известия, согласно проекту, разработанному в недрах министерства строительства РФ, федеральные средства будут распределяться по конкурсу, а оценивать кандидатов на получение грантов будет всероссийское к жюри.

В документе делается оговорка, что средства могут быть потрачены исключительно на формирования комфортной городской среды — на реконструкцию фасадов памятников архитектуры, создание общественных пространств и усовершенствование инфраструктуры.

Сначала необходимо будет разместить информацию о предполагаемом объеме затрат и ожидаемом экономическом эффекте проекта на сайт конкурса. Также потребуется предоставить техническую документацию.

«Оцениваться будет актуальность проекта, уровень его поддержки жителями, вовлечение бизнеса и экспертов. Про размер грантов говорить пока преждевременно», — рассказал изданию заместитель министра строительства и ЖКХ Андрей Чибис.

Напомним, что приоритетный проект «Формирование комфортной городской среды» был утвержден в ноябре прошлого года. Его основания цель — обеспечить комплексное развитие современной городской инфраструктуры на основе единых подходов.