ЦБ изменит систему контроля за переходами граждан между пенсионными фондами

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Москва, 25 октября. Центральный банк России в целях защиты граждан от потери накоплений, изменит систему контроля за переходами между пенсионными фондами.

Как сообщают Известия, регулятор намерен делегировать контроль за переходами россиян из одних негосударственных пенсионных фондов в другие саморегулируемым организациям .

Центральный банк намерен обязать фонды информировать людей о возможности потери инвестиционного дохода в случае если пенсионные накопления находились в ведение одного негосударственного пенсионного фонда менее пяти лет.

Кроме того, в ЦБ сообщили, что также планируют создать единый реестр агентов, которые будут оформлять переходы россиян из одного фонда в другой. Разработанный документ может быть утвержден в Центробанке в течение месяца.

