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Россия
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Россия
ЦБ изменит систему контроля за переходами граждан между пенсионными фондами
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    ЦБ изменит систему контроля за переходами граждан между пенсионными фондами

    5:39  25 Октября 2017
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    ЦБ изменит систему контроля за переходами граждан между пенсионными фондами

    Москва, 25 октября. Центральный банк России в целях защиты граждан от потери накоплений, изменит систему контроля за переходами между пенсионными фондами.

    Как сообщают Известия, регулятор намерен делегировать контроль за переходами россиян из одних негосударственных пенсионных фондов в другие саморегулируемым организациям .

    Центральный банк намерен обязать фонды информировать людей о возможности потери инвестиционного дохода в случае если пенсионные накопления находились в ведение  одного негосударственного пенсионного фонда менее пяти лет. 

    Кроме того, в ЦБ сообщили, что также планируют создать единый реестр агентов, которые будут оформлять переходы россиян из одного фонда в другой. Разработанный документ может быть утвержден в Центробанке в течение месяца.
     

    Автор: Константин Терехов
    #россия #центробанк рф #пенсионный фонд
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