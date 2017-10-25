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Посольство РФ призвало власти США «дать российским СМИ спокойно работать»
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    Посольство РФ призвало власти США «дать российским СМИ спокойно работать»

    5:15  25 Октября 2017
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    Посольство РФ призвало власти США «дать российским СМИ спокойно работать»

    Вашингтон, 25 октября. Посольство России в США в специально опубликованном сообщении призвало Вашингтон «дать российским СМИ спокойно работать».

    Как говорится в сообщении, Москва «неоднократно заявляла, что принуждение российских СМИ в США изменить статус на иностранного агента может существенно затруднить их работу и создать проблемы для журналистских коллективов».

    «Призываем не создавать еще один раздражитель в двусторонних отношениях и дать средствам массовой информации спокойно работать», — призывают дипломаты власти Соединенных Штатов.

    Как напоминает Газета.ru, официальный представитель государственного департамента Хезер Науэрт заявила ранее, что телеканал RT и агентство Sputnik могут быть зарегистрированы в США как иностранные агенты.

    Автор: Константин Терехов
    #россия #сша #rt #спутник
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