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Россия
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Россия
В России выросло число преступлений, связанных с нелегальным оборотом оружия
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    В России выросло число преступлений, связанных с нелегальным оборотом оружия

    4:47  25 Октября 2017
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    В России выросло число преступлений, связанных с нелегальным оборотом оружия

    Москва, 25 октября. В России выросло количество зарегистрированных преступлений, связанных с незаконным оборотом оружия.

    Как сообщают Известия, за восемь месяцев этого года подобного рода правонарушений по сравнению с АППГ стало больше на 4,5%. Заметнее всего число подобных преступлений выросло в Хакасии, Чечне и Красноярском крае.

    Как полагают эксперты, ухудшению ситуации с незаконным оборотом оружия способствует экономическая нестабильность в стране. Снижение уровня доходов населения толкает некоторых граждан на криминальный путь.

    В целом же в текущем году продолжают снижаться показатели по большинству видов преступлений, в том числе убийствам. Так за восемь месяцев в России было зарегистрировано 1,4 миллионов преступлений, что на 8,2% меньше, чем за АППГ.
     

    Автор: Константин Терехов
    #россия #прокуратура #преступность
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