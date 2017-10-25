В России выросло число преступлений, связанных с нелегальным оборотом оружия

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Москва, 25 октября. В России выросло количество зарегистрированных преступлений, связанных с незаконным оборотом оружия.

Как сообщают Известия, за восемь месяцев этого года подобного рода правонарушений по сравнению с АППГ стало больше на 4,5%. Заметнее всего число подобных преступлений выросло в Хакасии, Чечне и Красноярском крае.

Как полагают эксперты, ухудшению ситуации с незаконным оборотом оружия способствует экономическая нестабильность в стране. Снижение уровня доходов населения толкает некоторых граждан на криминальный путь.

В целом же в текущем году продолжают снижаться показатели по большинству видов преступлений, в том числе убийствам. Так за восемь месяцев в России было зарегистрировано 1,4 миллионов преступлений, что на 8,2% меньше, чем за АППГ.

