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Технологии
«Умную» вилку, заглушающую чавканье, изобрели ученые из Японии
Технологии
«Умную» вилку, заглушающую чавканье, изобрели ученые из Японии
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    «Умную» вилку, заглушающую чавканье, изобрели ученые из Японии

    4:39  25 Октября 2017
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    «Умную» вилку, заглушающую чавканье, изобрели ученые из Японии

    Токио, 25 октября. Японские ученые специально для любящих чавкать во время еды изобрели новый гаджет, который сможет побороть эту не очень приятную для окружающих привычку.

    Как сообщает RT, для того, что отучиться чавкать, достаточно будет купить специальную смарт-вилку со встроенным устройством, которое собственно в момент начала чавкания включит на смартфоне мелодию.

    Таким образом, гражданин, который даже не замечает за собой вредной привычки, будет знать, что ведет себя не очень культурно. По мнению ученых, это поможет побороть проблему. Стоимость устройства – 120 долларов.

    Автор: Константин Терехов
    #ученые #чавканье
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