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Технологии
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На портале госуслуг появятся «вечные» электронные медицинские карты
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    На портале госуслуг появятся «вечные» электронные медицинские карты

    4:28  25 Октября 2017
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    На портале госуслуг появятся «вечные» электронные медицинские карты

    Москва, 25 октября. На портале государственных услуг появятся «вечные» электронные медицинские карты с историей медпомощи, оказанной по ОМС.

    Как сообщают Известия, это следует из проекта распоряжения правительства РФ, подготовленного Минэкономразвития. При этом в Минкомсвязи подтвердили, что ведомство рассмотрело и согласовало проект соответствующего распоряжения.

    «В случае принятия изменений Минкомсвязи РФ разработает и выведет на Единый портал госуслуг формы по предоставлению информации об оказанных медицинских услугах и по подаче заявления на оформление полиса ОМС», — заявили изданию в пресс-службе министерства.

    Напомним, что сейчас на портале государственных услуг можно записаться на прием к врачу, вызвать доктора на дом, а также прикрепиться к той или иной медицинской организации.
     

    Автор: Константин Терехов
    #россия #госуслуги
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