На портале госуслуг появятся «вечные» электронные медицинские карты

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Москва, 25 октября. На портале государственных услуг появятся «вечные» электронные медицинские карты с историей медпомощи, оказанной по ОМС.

Как сообщают Известия, это следует из проекта распоряжения правительства РФ, подготовленного Минэкономразвития. При этом в Минкомсвязи подтвердили, что ведомство рассмотрело и согласовало проект соответствующего распоряжения.

«В случае принятия изменений Минкомсвязи РФ разработает и выведет на Единый портал госуслуг формы по предоставлению информации об оказанных медицинских услугах и по подаче заявления на оформление полиса ОМС», — заявили изданию в пресс-службе министерства.

Напомним, что сейчас на портале государственных услуг можно записаться на прием к врачу, вызвать доктора на дом, а также прикрепиться к той или иной медицинской организации.

