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Технологии
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Россия
Минтранс РФ предложил увеличить штраф за управление яхтой без прав в 10 раз
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    Минтранс РФ предложил увеличить штраф за управление яхтой без прав в 10 раз

    4:19  25 Октября 2017
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    Минтранс РФ предложил увеличить штраф за управление яхтой без прав в 10 раз

    Москва, 25 октября. В России размер штрафов за нарушения правил плавания, маневрирования, стоянки и эксплуатации яхт, катеров, лодок и гидроциклов может вырасти в 10 раз. 

    Как сообщают Известия, соответствующие поправки в статьи Кодекса об административных правонарушениях сейчас проходят внутриведомственные согласования в отраслевом министерстве.

    «Минтранс действительно готовит проект изменений в КоАП. Речь идет об ужесточении административной ответственности за нарушения правил, предусмотренных этими статьями. Документ проходит внутриведомственное согласование», — пояснили в ведомстве.

    Предлагается за управление судном лицом, не имеющим соответствующих прав, а также за передачу управления лицу без прав штрафовать до 15 тысяч рублей. Кроме того, управление незарегистрированным или не прошедшим технический осмотр судном будет караться штрафом до 10 тыс. рублей.

    Добавим, что в прошлом году были зафиксированы 32 аварии, связанные с маломерными судами, в результате которых погибли 43 человека. При этом количество аварий снизилось по сравнению с 2015 годом на 11,1%.

    Автор: Константин Терехов
    #россия #штрафы #минтранс #яхта #коап
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