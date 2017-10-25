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Спорткар нового поколения Gazoo Supra выпустит Toyota в 2018 году
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    Спорткар нового поколения Gazoo Supra выпустит Toyota в 2018 году

    4:09  25 Октября 2017
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    Спорткар нового поколения Gazoo Supra выпустит Toyota в 2018 году

    Токио, 25 октября. В будущем году автоконцерт Toyota планирует возродить флагманский спорткар Supra, выпустив его под названием Gazoo.

    Как сообщает Газета.ru со ссылкой на зарубежные специализированные издания, новая Supra разделит платформу с родстером BMW Z4 третьего поколения. Кроме того, эксперты предполагают, что новая модель получит полный привод и гибридную силовую установку с электрическим агрегатом на передней оси.

    Автомобиль будет оснащен трехлитровым двигателем мощностью 330 «лошадей. Помимо прочего, в линейке двигателей будет двухлитровый 245-сильный двигатель. Стоимость возрожденного спорткара не разглашается.

    Автор: Константин Терехов
    #toyota #gazoo supra #supra
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