Спорткар нового поколения Gazoo Supra выпустит Toyota в 2018 году

В Избранное

Токио, 25 октября. В будущем году автоконцерт Toyota планирует возродить флагманский спорткар Supra, выпустив его под названием Gazoo.

Как сообщает Газета.ru со ссылкой на зарубежные специализированные издания, новая Supra разделит платформу с родстером BMW Z4 третьего поколения. Кроме того, эксперты предполагают, что новая модель получит полный привод и гибридную силовую установку с электрическим агрегатом на передней оси.

Автомобиль будет оснащен трехлитровым двигателем мощностью 330 «лошадей. Помимо прочего, в линейке двигателей будет двухлитровый 245-сильный двигатель. Стоимость возрожденного спорткара не разглашается.