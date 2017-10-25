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В Иракском Курдистане заявили о готовности заморозить результаты референдума
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    В Иракском Курдистане заявили о готовности заморозить результаты референдума

    3:53  25 Октября 2017
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    В Иракском Курдистане заявили о готовности заморозить результаты референдума

    Эрбиль, 25 октября. Руководство Иракского Курдистана заявило, что готово заморозить результаты референдума о независимости и начать диалог с Багдадом.

    Как сообщает Газета.ru, сообщение об этом опубликовано на сайте правительства Курдистана, в котором значатся несколько пунктов, выполнение которых, по мнению региональных властей, поможет выйти из кризиса.

    Предлагается немедленное прекращение огня в регионе, замораживание результатов референдума, а также начало диалога между Курдистана и федеральным правительством Ирака на основе конституции.

    Кроме того, в сообщении говорится о том, что конфликт между войсками Ирака и курдскими вооруженными формированиями пешмерга «нанес ущерб обеим сторонам и может привести к непрерывному кровопролитию».

    Напомним, что конфликт обострился после того, как 25 сентября курды провели референдум о независимости, в ходе которого 90% голосовавших высказались за выход автономии из состава Ирака.
     

    Автор: Константин Терехов
    #ирак #курдистан #эрбиль
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