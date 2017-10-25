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Актер Роберт Гийом скончался на 90-м году жизни в США
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    Актер Роберт Гийом скончался на 90-м году жизни в США

    3:35  25 Октября 2017
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    Актер Роберт Гийом скончался на 90-м году жизни в США

    Лос-Анджелес, 25 октября. В Соединенных Штатах на 89-м году жизни скончался американский актер  Роберт Гийом.

    Как сообщает Газета.ru, Гийом умер в своем доме в Лос-Анджелесе в окружении родных и близких. По словам вдовы актера, Роберт в последние несколько лет  болел раком простаты.

    Наибольшую известность актеру принесла работа в сериале «Бенсон» (Benson), за роль он был удостоен одной из своих Emmy. Кроме того Роберт Гийом озвучивал персонажа Рафики в анимационном фильме 94-го года «Король Лев» (The Lion King).

    Автор: Константин Терехов
    #сша #роберт гийом
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