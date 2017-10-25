Актер Роберт Гийом скончался на 90-м году жизни в США

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Лос-Анджелес, 25 октября. В Соединенных Штатах на 89-м году жизни скончался американский актер Роберт Гийом.

Как сообщает Газета.ru, Гийом умер в своем доме в Лос-Анджелесе в окружении родных и близких. По словам вдовы актера, Роберт в последние несколько лет болел раком простаты.

Наибольшую известность актеру принесла работа в сериале «Бенсон» (Benson), за роль он был удостоен одной из своих Emmy. Кроме того Роберт Гийом озвучивал персонажа Рафики в анимационном фильме 94-го года «Король Лев» (The Lion King).