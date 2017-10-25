Бросивший в Трампа флажки России добивался импичмента президента США

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Вашингтон, 25 октября. Гражданин США Райан Клейтон, который накануне бросил в американского лидера флажки России, добивался импичмента Дональда Трампа.

Как сообщает RT, мужчина уже успел набрать 478 подписей из необходимых 500 под петицией, которая призывает американский парламент провести соответствующие слушания.

Газета.ru напоминает, что задержанный в одном из зданий Сената Клейтон кинул в проходящего президента США пригоршню флажков России, при этом скандируя, что Трамп – изменник.