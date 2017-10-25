США возобновили прием беженцев, ужесточив проверки для граждан 11 стран

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Вашингтон, 25 октября. Президент США Дональд Трамп подписал указ о возобновлении приема беженцев в США. Об этом сообщает пресс-служба Белого дома.

24 октября истек 120-дневный запрет на прием беженцев. В Белом доме было принято решение возобновить прием беженцев, однако заявления граждан одиннадцати стран будут проходить дополнительную проверку, подчеркнули, в Госдепартаменте.

«Соединенные Штаты продолжат размещать у себя больше беженцев, чем любая другая страна в мире, мы продолжим предоставлять защиту тем, кто наиболее уязвим, охраняя при этом безопасность американского народа», – заявили в Госдепартаменте.

О каких именно странах идет речь, в американском внешнеполитическом ведомстве пока не уточнили. Однако раньше власти США вводили ограничения на въезд для граждан Египта, Ирана, Ирака, Йемена, Ливии, Мали, КНДР, Сирии, Сомали, Судана, Южного Судана.