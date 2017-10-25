Число пожилых людей в России, пользующихся онлайн-банками, выросло вдвое

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Москва, 25 октября. Доля старшего поколения среди пользователей мобильных и онлайновых банков за последние годы увеличилась почти вдвое. Таковы результата опроса крупнейших банков России, включая Сбербанк, ВТБ, Альфа-банк, Росбанк, «Дельта-кредит», «Русский стандарт».

По данным аналитиков, цифровая грамотность старшего поколения продолжает расти, кроме того, банки начали рассматривать пенсионеров как ценных клиентов. Одним из факторов является их большая дисциплинированность в выплате кредитов.

Среди пользователей от 26 до 40 лет мобильным банком пользуются 65–70%, а онлайн-банком — 63–78%, пишет газета «Известия». В то же время, среди клиентов старше 55 лет доля таких пользователей составляет около 12%, но она упорно растет год от года.