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Глава делегации Латвии на Фестивали молодежи: В Сочи Россия поняла, кто ее друг, а кто нет. ФАН-ТВ
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    Глава делегации Латвии на Фестивали молодежи: В Сочи Россия поняла, кто ее друг, а кто нет. ФАН-ТВ

    3:22  25 Октября 2017  /обновлено: 3:22  25 Октября 2017
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    В Сочи завершился XIX Всемирный фестиваль молодежи и студентов. Он стал самым масштабным за всю историю и установил абсолютный рекорд. Молодежный праздник посетили почти 25 тысяч молодых профессионалов в разных областях из более чем 188 стран. Своими впечатлениями от фестиваля с ФАН-ТВ поделился глава латвийской делегации, генеральный секретарь социально-демократического движения «За независимую Латвию» Янис Кузинс.

    Янис Кузинс – человек с историей. Так, например, в своей стране он основал партию, которая выступает за выход Латвии из НАТО, за отказ от евро, который просто лишает национальную латвийскую продукцию ее конкурентоспособности, и озвучивает позицию против закрытия в Прибалтике русскоязычных школ. В марте этого года суд Юрмалы оштрафовал Яниса за попытку провести в городе акцию «Бессмертный полк». Теперь молодому человеку в течение года запрещено организовывать любые публичные мероприятия. Но он не скучает: собрал делегацию единомышленников и поехал в Сочи на Фестиваль молодежи. А на обратном пути ненадолго остановился в Москве, где и встретился с репортером ФАН-ТВ.

    – Янис, расскажите о вашей делегации. Кто в нее входит? С какими надеждами ехали на фестиваль, все ли оправдались?  

    – Думаю, что все надежды оправдались, конкурс был большой. Около 170 заявок, в итоге поехали 93 делегата. Организаторы очень хорошо постарались, чтобы все было на уровне. Все ехали с большими надеждами, что есть у нас будущее в том, что у нас будет, как говорили в лозунгах, мир и солидарность. То есть, у нас не будет никаких конфликтов, войн и так далее. Это молодежь понимает. Молодежь – это поколение XXI века, которое не живет теми обидами – ни за 1945-й, ни за 1990-й год: это был XX век, и он прошел. И тут собралось поколение, которое выросло уже в 90-е годы или же в начале XXI века, которое хочет развивать отношения и с Россией. Что говорить, если все те молодые люди, которые приехали со всех континентов мира, встречали президента России стоя с аплодисментами?! Очевидно, для многих молодых людей он определенный кумир, благодаря кому, наверное, мы еще не находимся на грани третьей мировой, и идет такое сдерживание этого всего. Мы видим, что творится в той же Сирии, были делегаты из Сирии, и для них, конечно, Россия – это надежда на то, что она Россия поможет Сирии восстановиться.

    Глава делегации Латвии на Фестивали молодежи: В Сочи Россия поняла, кто ее друг, а кто нет. ФАН-ТВ

    – Кстати, были еще делегаты из Украины. Удалось пообщаться?

    – С Украиной удалось пообщаться, и были делегаты из Донецка, из Луганска. Они (украинцы – прим. ред.) говорят: «Вот украинцы выезжают, многие молодые люди, как и Прибалтика, вся уехала куда-то работать – в Англию, Ирландию, Германию, украинцы уезжают в Польшу и дальше на Запад». А вот как раз молодые люди из Донецка и Луганска говорят: «Кто же будет потом строить эту Украину, которая, по сути, будет после этого режима развалена? Питаем надежды, что на Украине что-то поменяется к лучшему, что они будут строить новую Украину уже в союзе». Тут все-таки должна быть смена поколений, которая видит по-другому этот мир, а фестиваль – это что-то новое, которое будет это объединять. Потому что то, что туда приехали из Африки, из Южной Америки, из Канады, из США – не скажу, что тут большая заслуга сегодняшних дипломатов, а заслуга тех дипломатов, которые жили в 1985 и 1955 годах. Советский Союз создал молодежный фестиваль, создал объединения профсоюзов, и то, что я сейчас предложил на фестивале, – что надо создавать фестивали или форум как ответную реакцию (но не зеркальную) молодых журналистов, которые разделяют единые ценности, свободу слова и демократию.

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    Глава делегации Латвии на Фестивали молодежи: В Сочи Россия поняла, кто ее друг, а кто нет. ФАН-ТВ

    – А что-то новое, именно из современного молодого поколения, было очевидно привнесено в фестиваль, во все его активности – среди того, что вы там слышали на форумах, конференциях? 

    – Почти всем участникам были розданы российские телефоны «Ирбис», потому что, несмотря на то, что мы находились на разных секциях, мы были подключены в общих группах друг с другом. То есть, мы все время находились в онлайне и обсуждали, что же происходит там, что же происходит тут. Даже сейчас, когда я нахожусь в Москве и скоро поеду в Ригу, та группа, которая была со мной в Калининграде, которая абсолютно интернациональная, – мы все равно переписываемся. Тут была создана Всемирная сеть молодых соотечественников, которая будет работать не как какая-то платформа круглых столов, а как платформа именно в Интернете. Обмен информацией.

    – То есть, Россия сегодня как правопреемница СССР продолжает нести настоящий, реальный мир, дружбу в молодежную среду, и через нее этот мир продолжает строить?

    – Это абсолютно так. И то, что Советский Союз создал в 1947-м и сам провел в 1955-м году у себя, и в 1985-м эти молодежные фестивали – они дали плоды и сегодня. Они приехали, действительно, поддержать Россию, потому что дружбу за деньги не купишь. В этом фестивале мы и, надеюсь, главное, Россия поняла, кто реальный друг, и кто все-таки не друг.

    Глава делегации Латвии на Фестивали молодежи: В Сочи Россия поняла, кто ее друг, а кто нет. ФАН-ТВ

    – Какие настроения относительно России царят в Латвии именно среди молодежи?

    – Многие латыши как-то стесняются сказать, что они хотели бы себя назвать соотечественниками. И, конечно, закон о соотечественниках им это позволяет, потому что они, их родители родились Советском Союзе, их прапрародители родились в Царской Империи. Идет конкуренция, сильная конкуренция между так называемым русским миром и идеей соотечественников, в которую, в том числе, входят и латыши, литовцы, эстонцы и даже поляки и финны, – и европеизацией, евроинтеграцией, когда они становятся каким-то таким общим, непонятным англоязычным человеком. И за каждую эту душу надо бороться. И тут России надо, может быть, более активной быть. Есть модернизированная Россия с технологиями, со всеми возможностями учиться в вузах, бесплатно учиться по программе соотечественников, в том числе латышам (я знаю, что многие учатся), – а есть западный вариант, где просто ехать в Англию и работать на заводах. И надо дать им выбор. Но не то, что «вот, сами выбирайте», нет. Надо все-таки тоже работать с рекламой и с определенной пропагандой, что у нас тоже есть ценности. На Западе фундамент – это деньги. И мы видим, насколько этот фундамент может в один момент разрушиться, потому что – сколько было кризисов! В России фундамент – это история, и самый лучший фундамент! Когда мой дедушка воевал в Красной армии, другой дедушка был в концлагере – вот эта историческая память народа, семьи, государства, всего.

    При подготовке видеосюжета ФАН-ТВ использованы материалы с сайта russia2017.com

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    Автор: Анастасия Алексеева; Равид Гор
    #путин #россия #сирия #донбасс #украина
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