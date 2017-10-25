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Политика
Все идет по плану: политолог предсказал США кризис в 2018 году
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    Все идет по плану: политолог предсказал США кризис в 2018 году

    3:13  25 Октября 2017
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    Все идет по плану: политолог предсказал США кризис в 2018 году

    Москва, 25 октября. США в 2018-2019 гг. ожидает кризис. Такое мнение высказал завкафедрой международных организаций и политических процессов факультета мировой политики МГУ Андрей Сидоров в эфире программы «Вечер с Владимиром Соловьевым» на телеканале «Россия 1». 

    Речь в студии зашла о недружественных шагах со стороны США и ответе на них с российской стороны. Ведущий отметил, что ответные меры носят недостаточно жесткий характер. 

    Сидоров выразил мнение, что конкретного плана по ответным мерам не существует. При этом то, что делает Госдеп США, Сидоров склонен расценивать как провокации, на которые необходимо давать моментальный ответ. 

    Все идет по плану: политолог предсказал США кризис в 2018 году

    «То, что сейчас делает государственный департамент, я считаю, что это провокация… В таких играх необходимо отвечать сразу», — считает ученый. 

    Сидоров также вспомнил речь президента России Владимира Путина на «Валдае», отметив, что «это не речь холодной войны». Очевидно, российское руководство не спешит с ответными мерами, поскольку ждет смены конъюнктуры в США, предположил ученый. 

    Все идет по плану: политолог предсказал США кризис в 2018 году

    «Соединенные Штаты всегда очень плохо реагируют, когда у них возникает какой-нибудь экономический кризис. Вот тогда США, как правило, «схлопываются», они уходят в себя, у них начинаются внутренние разборки, им нужно принимать какие-то внутренние программы, и им просто не до внешнего мира. Возьмите 2008 и 2010 год», — напомнил Сидоров.

    На вопрос ведущего, когда у США «по плану» очередной кризис, Сидоров назвал 2018 год. Ученый ожидает, что определенные затруднения американская сторона будет испытывать два года. 

    «Кризис у них по плану в следующем году. Считается, что должен быть 2018–2019 год», — заявил Сидоров. 

    Также политолог задался вопросом, может ли Россия в этом плане «помочь» США. По мнению Сидорова, Россия могла бы вывести из США свои активы, «помочь китайцам» и т.д. 

    Автор: Владимир Багров
    #россия #сша #кризис
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