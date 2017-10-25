Компания Group-IB определила домен, с которого началась атака вируса Bad Rabbit

В Избранное

Москва, 25 октября. Международная компания Group-IB, занимающаяся расследование киберпреступлений, сумела определить доменное имя, с которого началось распространение вирус-шифровальщика Bad Rabbit. Об этом сообщает пресс-служба компании.

IP-адрес домена, по данным Group-IB, связан с пятью различными ресурсами, на владельцев которых были зарегистрированы другие сайты, включая фарм-партнерки.

«Расследование показало, что раздача вредоносного ПО проводилась с ресурса 1dnscontrol.com. Доменное имя 1dnscontrol.com имеет IP 5.61.37.209», — приводит текст сообщения газета «Известия».

Напомним, что вирус Bad Rabbit атаковал российские СМИ, а также ряд компаний на Украине. Вирус зашифровывает информацию на компьютере жертвы, требуя денежное вознаграждение за ее расшифровку.