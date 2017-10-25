Поиск
Лента новостей
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Екатеринбург Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Севастополь Челябинск Оренбург Архангельск Вологда Калининград Карелия Сыктывкар Мурманск Новгород Псков Хабаровск Воронеж Пермь
Закрыть
Весь мир
США возобновили прием беженцев, ужесточив проверки для граждан 11 стран
Происшествия
Компания Group-IB определила домен, с которого началась атака вируса Bad Rabbit
Следующая Новость
Закрыть
Популярные запросы
Загрузка...

    Нажмите CTRL + D, чтобы добавить в закладки эту страницу.

    Компания Group-IB определила домен, с которого началась атака вируса Bad Rabbit

    2:29  25 Октября 2017
    45

    Компания Group-IB определила домен, с которого началась атака вируса Bad Rabbit

    Москва, 25 октября. Международная компания Group-IB, занимающаяся расследование киберпреступлений, сумела определить доменное имя, с которого началось распространение вирус-шифровальщика Bad Rabbit. Об этом сообщает пресс-служба компании.

    IP-адрес домена, по данным Group-IB, связан с пятью различными ресурсами, на владельцев которых были зарегистрированы другие сайты, включая фарм-партнерки.

    «Расследование показало, что раздача вредоносного ПО проводилась с ресурса 1dnscontrol.com. Доменное имя 1dnscontrol.com имеет IP 5.61.37.209», — приводит текст сообщения газета «Известия».

    Напомним, что вирус Bad Rabbit атаковал российские СМИ, а также ряд компаний на Украине. Вирус зашифровывает информацию на компьютере жертвы, требуя денежное вознаграждение за ее расшифровку.

     

    Автор: Антон Зарубин
    #хакеры #кибератаки #group-ib #bad rabbit
    Комментарии:
    Загрузка...
    Новости партнёров
    Загрузка...
    Видео Все
      Инфографика Все
        Закрыть
        Нажмите "Сохранить", чтобы читать "РИА ФАН" на главной ЯндексаСохранить
        Популярное на сайте
        Читайте нас в соцсетях
        Самое обсуждаемое
        Новая волна вируса-шифровальщика сильнее всего ударила по России

        Новая волна вируса-шифровальщика сильнее всего ударила по России

        19:39   24 Октября 2017
        1770
        Россия заблокировала резолюцию СБ ООН по расследованию химатак в Сирии

        Россия заблокировала резолюцию СБ ООН по расследованию химатак в Сирии

        18:27   24 Октября 2017
        291
        Путин рассказал о новом качестве российской экономики

        Путин рассказал о новом качестве российской экономики

        13:42   24 Октября 2017
        3292
        Порошенко надоел 80% украинцев: на Майдане ищут повод для восстания

        Порошенко надоел 80% украинцев: на Майдане ищут повод для восстания

        12:14   24 Октября 2017
        5194