«США объявили холодную войну, а мы на нее не пришли»: политолог об отношениях Америки и РФ

В Избранное

Москва, 25 октября. Российский политолог Андрей Сидоров разъяснил нюансы отношений между Россией и США в эфире программы «Вечер с Владимиром Соловьевым» на телеканале «Россия 1».

Основной темой дискуссии стало недавнее заявление экс-главы Пентагона Леона Панетты о том, что Россия и США открыли новую главу холодной войны.

Завкафедрой международных организаций и политических процессов факультета мировой политики МГУ Андрей Сидоров считает, что ситуацию, сложившуюся в отношениях двух стран, нельзя однозначно назвать холодной войной. Соединенным Штатам для поддержания тонуса постоянно необходим спарринг-партнер, подчеркивает политолог.

«Есть какая-то обида у американцев: они вроде как объявили холодную войну, а мы на нее не пришли», — иронизирует ученый.

Вместе с тем, в настоящее время наблюдается ряд признаков, которые были свойственны холодной войны середины ХХ века.

«Хотя я бы сказал, что она идет, холодная война… Все признаки, которые были свойственны первой холодной войне, они присутствуют. Есть применение силы или угроза применения силы: это каждый раз, каждое выступление американских конгрессменов — сенаторов, членов палаты представителей — там звучит то, что Россия — главный враг, Россия является угрозой, с ней надо говорить с позиции силы. Вторая вещь — отказ от каких-либо договоров, отказ от дипломатии как способа решения различных спорных вопросов и проблем. У нас вообще идет дипломатическая война, и последнее — то, что вынесли наши документы, — разве не является наиболее ярким подтверждением? Кроме того, третья черта — рост военных расходов, гонка вооружений», — перечислил политолог.

Ученый отметил, что США неслучайно вернули на боевое дежурство ранее снятые Б-52.

Среди прочих признаков холодной войны ученый указал сокращение экономических отношений (в частности, то, что Россия находится под санкциями), информационную кампанию против России, а также ограничения в культурной сфере. Привел Сидоров и один курьезный пример.