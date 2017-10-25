Браудер провел эксперимент, чтобы понять, пустят ли его в США

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Лондон, 25 октября. Британский финансист и основатель фонда Hermitage Capital Уильям Браудер проверил, действительно он может въезжать на территорию США. Об этом он рассказал в интервью журналистам американской газеты The Washington Post.

Браудер объяснил, что не был официально извещен американскими властями о том, что ему восстановлено право на въезд в США. Однако на этой неделе – в отличие от прошлой – он смог приобрести авиабилет в США и даже получить посадочный талон.

«Как я понимаю, посадочный талон - это то же самое, что оказаться на борту самолета», – заявил бизнесмен.

Полученный билет он немедленно сдал назад и вернулся домой.

Напомним, что ранее Браудер пожаловался на «визовые проблемы» при въезде в США. Он предположил, что это связано с тем, что его имя внесено в списки Интерпола. После этого ряд американских законодателей потребовали от президента США Дональда Трампа оказать Браудеру содействие и восстановить для него въезд в страну.