Собчак: Меня нельзя судить за слова о Крыме

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Москва, 25 октября. Российская телеведущая Ксения Собчак заявила, что ее нельзя осуждать за слова о Крыме, который она ранее назвала «украинским».

Ранее на своей первой конференции после заявления о желании участвовать в предвыборной гонке Собчак сообщила журналистам, что «с точки зрения международного права Крым — украинский».

«В законе сказано, что подсудны призывы к отделению или нарушению территориальной целостности. В законе нет ни слова о констатации факта, и даже о высказывании своего мнения, не совпадающего с государственным. Судить меня за это нельзя», — заявил Собчак в интервью РИА Новости.

Отметим, что многие политики и известные люди резко отреагировали на заявления Собчак об «украинском» Крыме. В частности, депутат Государственной думы от партии «Единая Россия» Наталья Поклонская назвала слова Собчак неуважением к людям и к собственной родине.

Вице-премьер Крыма Дмитрий Полонский назвал высказывания телеведущей «очередным политическим ходом» и «желанием пропиариться». По его словам, с правовой точки зрения эти все заявления ничтожны и говорят лишь о непрофессионализме и отсутствии подготовки и необходимых знаний.