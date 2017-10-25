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Общество
Собчак: Меня нельзя судить за слова о Крыме
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    Собчак: Меня нельзя судить за слова о Крыме

    1:53  25 Октября 2017
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    Собчак: Меня нельзя судить за слова о Крыме

    Москва, 25 октября. Российская телеведущая Ксения Собчак заявила, что ее нельзя осуждать за слова о Крыме, который она ранее назвала «украинским». 

    Ранее на своей первой конференции после заявления о желании участвовать в предвыборной гонке Собчак сообщила журналистам, что «с точки зрения международного права Крым — украинский». 

    «В законе сказано, что подсудны призывы к отделению или нарушению территориальной целостности. В законе нет ни слова о констатации факта, и даже о высказывании своего мнения, не совпадающего с государственным. Судить меня за это нельзя», — заявил Собчак в интервью РИА Новости.

    Собчак: Меня нельзя судить за слова о Крыме

    Отметим, что многие политики и известные люди резко отреагировали на заявления Собчак об «украинском» Крыме. В частности, депутат Государственной думы от партии «Единая Россия» Наталья Поклонская назвала слова Собчак неуважением к людям и к собственной родине. 

    Вице-премьер Крыма Дмитрий Полонский назвал высказывания телеведущей «очередным политическим ходом» и «желанием пропиариться». По его словам, с правовой точки зрения эти все заявления ничтожны и говорят лишь о непрофессионализме и отсутствии подготовки и необходимых знаний. 

    Автор: Олеся Волкова
    #выборы #крым #собчак
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