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Почти половина россиян против идеи запретить «Матильду» к показу
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    Почти половина россиян против идеи запретить «Матильду» к показу

    1:46  25 Октября 2017
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    Почти половина россиян против идеи запретить «Матильду» к показу

    Москва, 25 октября. Примерно 48% россиян выступают против идеи запретить показ фильма Алексея Учителя «Матильда».  Такие данные приводит ВЦИОМ, который провел опрос накануне премьеры картины.

    Согласно данным опроса, общественный резонанс вокруг фильма не прибавил ему известности – почти 39% россиян вообще не слышали об этом фильме. Из тех 58% россиян, которые слышали о фильме, 33% готовы его посмотреть, еще 25% идти на «Матильду» в кино не планируют.

    37% желающих посмотреть «Матильду» планируют это сделать, чтобы понять, отчего к фильму столько претензий. Еще 26% просто хотят посмотреть новое кино, а 14% опрошенных любят смотреть исторические ленты.

    Позицию депутата Госдумы Натальи Поклонской, требующей запретить фильм за оскорбление памяти царя и чувств верующих, поддерживают 17% опрошенных. Отмечается, что это преимущественно сельские жители, пишет газета «Известия». 48% респондентов наоборот выступают против мер, предложенных Поклонской в отношении картины. Еще 35% не смогли определиться с выбором стороны.

     

    Автор: Антон Зарубин
    #запрет #поклонская #кино #матильда #опрос
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