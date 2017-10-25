Делегация из Турции отменила поездку в США из-за визового кризиса

В Избранное

Анкара, 25 октября. Делегация Минюста Турции отменила поездку в США, запланированную на конец октября, из-за визового кризиса между Анкарой и Вашингтоном, сообщает пресс-служба министерства.

В Минюсте напомнили, что рабочий визит делегации министерства был запланирован на 29 октября и должен был продлиться до 4 ноября. При этом отмечается, что приглашение последовало от американской стороны. Отмена поездки произошла из-за визового кризиса между странами, говорится в документе.

При этом в сообщении министерства подчеркивается, что фактического отказа в получении виз от американской стороны не было, поскольку не было запросов на получение виз со стороны турецких сотрудников.

Как сообщала ранее «Газета.ру», посольство США приостановило выдачу неиммиграционных виз в американских дипмиссиях в Турции. Посольство Турции в США ответило зеркально, объявив о приостановке выдачи неиммиграционных виз американским гражданам.