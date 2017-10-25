Число просроченных платежей по кредитам в России продолжает уменьшаться

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Москва, 25 октября. Доля платежей по розничным судам, не погашенным в срок в течение календарного месяца в России, стабильно снижается. Такие данные приводят РАНХиГС и Институт Гайдара.

В начале этого года доля просроченных платежей по кредитам составляла 13,5%, но уже летом их доля пошла на убыль и составила 12%. Отмечается, что это близко к докризисным показателям.

Тренд на снижение числа просроченных платежей был подтвержден в крупнейших банках страны и, по прогнозам кредитных организаций, он продолжится и в следующем году.

«С прошлого года мы наблюдаем качественный рост платежной дисциплины клиентов – как в отношении своевременного внесения ежемесячных платежей, так и в отношении существующей просроченной задолженности, — приводит газета «Известия» слова начальника управления стратегий взыскания Бинбанка Станислава Витвицкого».

Отмечается, что данный эффект должен будет положительно сказаться на росте розничного финансирования.