Россияне рассказали социологам, зачем заготавливают соленья на зиму

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Москва, 25 октября. Более половины россиян заготовили на зиму соленья, варенья и компоты. Три четверти из них занимаются консервированием не только из бережливости, но и чтобы есть вкусную и полезную пищу.

Согласно результатам опроса «Левада-Центра», в этом сезоне 57% россиян занялись консервированием овощей и фруктов. 11% ответили, что заготовки готовят их родственники.

Большинство из опрошенных (76%) сообщили, что занялись консервированием для того, чтобы зимой есть вкусные и полезные продукты. 55% признались в стремлении сэкономить (у респондентов была возможность выбрать несколько вариантов ответа). Лишь 3% ответили, что консервируют на продажу.