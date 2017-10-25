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Россияне рассказали социологам, зачем заготавливают соленья на зиму
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    Россияне рассказали социологам, зачем заготавливают соленья на зиму

    1:16  25 Октября 2017
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    Россияне рассказали социологам, зачем заготавливают соленья на зиму

    Москва, 25 октября. Более половины россиян заготовили на зиму соленья, варенья и компоты. Три четверти из них занимаются консервированием не только из бережливости, но и чтобы есть вкусную и полезную пищу.

    Согласно результатам опроса «Левада-Центра», в этом сезоне 57% россиян занялись консервированием овощей и фруктов. 11% ответили, что заготовки готовят их родственники.

    Большинство из опрошенных (76%) сообщили, что занялись консервированием для того, чтобы зимой есть вкусные и полезные продукты. 55% признались в стремлении сэкономить (у респондентов была возможность выбрать несколько вариантов ответа). Лишь 3% ответили, что консервируют на продажу.

    Россияне рассказали социологам, зачем заготавливают соленья на зиму

    «Чем хуже респондент оценивает свои потребительские возможности, то есть возможность покупать еду и товары, тем заметнее выражено стремление делать заготовки с целью экономии», — цитируют «Известия» социолога «Левада-Центра» Карину Пипия.

    Автор: Олеся Волкова
    #опрос
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