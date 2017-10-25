Бывший итальянский премьер объяснил, почему Европе нужна Росссия

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Верона, 25 октября. Россия и Европа неотделимы друг от друга, у них общий путь, заявил дважды премьер-министр Италии и экс-президент Еврокомиссии Романо Проди во время X Евразийского экономического форума в Вероне.

Россия проводит верную политику, применяя в международных отношениях принцип «распутывания», а не разрубания «узлов», отметил итальянский политик. По его словам, однополярного мира уже не существует, а многополярный мир будет требовать усилия многих стран, чтобы «распутать» узлы сложных геополитических проблем.

«Если мы говорим о проблемах Украины и Сирии, то это те примеры, которые показывают, что при наличии доброй воли, объединяя усилия, мы можем решать эти проблемы», – приводит слова Проди газета «Известия».

Политик затронул и отношения меду Россией и Европой. По его словам, у них один путь; кроме того, неверно было бы противопоставлять Россию Европе.

«Если мы будем анализировать новую глобализацию, ее факторы, то выделение России за пределы Европы не имеет смысла, потому что Европе необходима Россия и России нужна Европа», – заявил Проди.

Кроме того, Проди прокомментировал начавшийся в прошлом году Brexit, подчеркнув, что не считает распад Евросоюза возможным. По его словам, несмотря на ряд противоречий внутри ЕС, выход из союза является даже для самых недовольных стран крайне непростой альтернативой, которую их власти будут избегать, пока это возможно.