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Госдума РФ отказалась от идеи лишать водителей прав за опасное вождение
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    Госдума РФ отказалась от идеи лишать водителей прав за опасное вождение

    0:52  25 Октября 2017
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    Госдума РФ отказалась от идеи лишать водителей прав за опасное вождение

    Москва, 25 октября. Госдума уже в ноябре планирует рассмотреть во втором чтении законопроект правительства РФ о введении штрафов за опасное вождение. Парламентарии отказались от идеи лишать лихачей водительских прав за повторное нарушение, оставив в законопроекте наказание в виде крупного штрафа.

    Согласно новым поправкам к законопректу, наказание за опасную езду составит 5 тыс. рублей, сообщил первый замглавы думского комитета по госстроительству и законодательству Вячеслав Лысаков.

    Лысаков подготовил поправку, согласно которой выписывать постановление о наложении штрафа будет не инспектор ДПС, зафиксировавший нарушение, а его руководитель — командир подразделения. По мнению депутата, это поможет исключить возможность злоупотреблений.

    Госдума РФ отказалась от идеи лишать водителей прав за опасное вождение

    Как сообщают «Известия», рабочая группа при комитете по госстроительству в Госдуме отказалась от идеи ввести повышенное наказание (лишение прав) за опасное нарушение, совершенное повторно. Лысаков отметил, что к этому вопросу «можно вернуться через какое-то время, когда будут накоплены правоприменительная практика и статистика нарушений».

    Автор: Олеся Волкова
    #госдума #пдд
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