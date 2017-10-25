Госдума РФ отказалась от идеи лишать водителей прав за опасное вождение

В Избранное

Москва, 25 октября. Госдума уже в ноябре планирует рассмотреть во втором чтении законопроект правительства РФ о введении штрафов за опасное вождение. Парламентарии отказались от идеи лишать лихачей водительских прав за повторное нарушение, оставив в законопроекте наказание в виде крупного штрафа.

Согласно новым поправкам к законопректу, наказание за опасную езду составит 5 тыс. рублей, сообщил первый замглавы думского комитета по госстроительству и законодательству Вячеслав Лысаков.

Лысаков подготовил поправку, согласно которой выписывать постановление о наложении штрафа будет не инспектор ДПС, зафиксировавший нарушение, а его руководитель — командир подразделения. По мнению депутата, это поможет исключить возможность злоупотреблений.

Как сообщают «Известия», рабочая группа при комитете по госстроительству в Госдуме отказалась от идеи ввести повышенное наказание (лишение прав) за опасное нарушение, совершенное повторно. Лысаков отметил, что к этому вопросу «можно вернуться через какое-то время, когда будут накоплены правоприменительная практика и статистика нарушений».