Штайнмайер встретится с Путиным, чтобы «восстановить утраченное доверие»

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Берлин, 25 октября. Президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер рассказал о целях своего официального визита в Москву, запланированного на 25 октября. По его словам, он намерен встретиться с российским президентом Владимиром Путиным, чтобы узнать, есть ли «перспективы восстановления утраченного доверия».

Как отметил Штайнмайер, он хочет не только понять, можно ли восстановить утраченное доверие, но и выяснить, каким образом это сделать. В то же время он добавил, что исключает возможность работы немецких компаний в Крыму.

«Я был бы рад, если бы моя встреча с российским президентом дала возможность понять, есть ли перспективы восстановления утраченного доверия между нашими странами, и разобраться в том, каким путем можно этого достичь», – отметил Штайнмайер в интервью газете «Коммерсант».

Ранее Штайнмайер заявил, что в случае с компанией Siemens, якобы не были выполнены обещания, данные российской стороной.