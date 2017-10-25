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Общество
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Политика
Штайнмайер встретится с Путиным, чтобы «восстановить утраченное доверие»
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    Штайнмайер встретится с Путиным, чтобы «восстановить утраченное доверие»

    2:00  25 Октября 2017
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    Штайнмайер встретится с Путиным, чтобы «восстановить утраченное доверие»

    Берлин, 25 октября. Президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер рассказал о целях своего официального визита в Москву, запланированного на 25 октября. По его словам, он намерен встретиться с российским президентом Владимиром Путиным, чтобы узнать, есть ли «перспективы восстановления утраченного доверия».

    Как отметил Штайнмайер, он хочет не только понять, можно ли восстановить утраченное доверие, но и выяснить, каким образом это сделать. В то же время он добавил, что исключает возможность работы немецких компаний в Крыму.

    «Я был бы рад, если бы моя встреча с российским президентом дала возможность понять, есть ли перспективы восстановления утраченного доверия между нашими странами, и разобраться в том, каким путем можно этого достичь», – отметил Штайнмайер в интервью газете «Коммерсант».

    Ранее Штайнмайер заявил, что в случае с компанией Siemens, якобы не были выполнены обещания, данные российской стороной.

    Автор: Антон Зарубин
    #путин #россия #крым #штайнмайер #германия #доверие
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