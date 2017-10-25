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Политика
Госдеп США «очень разочарован» блокированием Россией резолюции СБ ООН по Сирии
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    Госдеп США «очень разочарован» блокированием Россией резолюции СБ ООН по Сирии

    0:33  25 Октября 2017
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    Госдеп США «очень разочарован» блокированием Россией резолюции СБ ООН по Сирии

    Вашингтон, 25 октября. США «очень разочарованы» решением России наложить вето на резолюцию о продлении мандата миссии ООН и ОЗХО по расследованию химических атак в Сирии, заявила официальный представитель Госдепартамента Хизер Нойерт.

    Как сообщает Reuters, Нойерт сообщила журналистам, что в Госдепартаменте «разочарованы, очень разочарованы» решением России.

    Россия во вторник заблокировала в Совете Безопасности ООН проект резолюции о продлении мандата миссии ООН и ОЗХО по расследованию химических атак в Сирии. Мандат работы экспертов Совместного механизма по расследованию (СМР) истекает 17 ноября. К 26 октября миссия должна представить Совбезу ООН доклад о расследовании инцидента с применением химических веществ в Хан-Шейхуне 4 апреля.

    В распространенном во вторник заявлении МИД РФ отмечалось, что преждевременное голосование в Совбезе ООН по продлению мандата миссии ООН и ОЗХО для расследования химатак в Сирии было осуществлено вопреки элементарной логике.

    Напомним, в начале апреля сирийская оппозиция заявила о 80 жертвах атаки с применением химоружия в городе Хан-Шейхун провинции Идлиб и 200 раненых, назвав виновником правительственные войска Сирии. Сирийские власти в ответ заявляли, что никогда не применяли химоружие против мирных граждан. США не стали дожидаться никакого расследования и 7 апреля нанесли удар по сирийской военной базе Шайрат.

    Госдеп США «очень разочарован» блокированием Россией резолюции СБ ООН по Сирии

    Как сообщала «Газета.ру», 19 октября Госдепартамент официально признал, что террористы группировки «Хайят Тахрир аш-Шам», связанные с «Джебхат ан-Нусрой»1 (запрещена в РФ), используют химическое оружие в Сирии.

    1 Организация запрещена на территории РФ.

    Автор: Алексей Громов
    #сша #сирия #химоружие
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