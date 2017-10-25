Госдеп США «очень разочарован» блокированием Россией резолюции СБ ООН по Сирии

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Вашингтон, 25 октября. США «очень разочарованы» решением России наложить вето на резолюцию о продлении мандата миссии ООН и ОЗХО по расследованию химических атак в Сирии, заявила официальный представитель Госдепартамента Хизер Нойерт.

Как сообщает Reuters, Нойерт сообщила журналистам, что в Госдепартаменте «разочарованы, очень разочарованы» решением России.

Россия во вторник заблокировала в Совете Безопасности ООН проект резолюции о продлении мандата миссии ООН и ОЗХО по расследованию химических атак в Сирии. Мандат работы экспертов Совместного механизма по расследованию (СМР) истекает 17 ноября. К 26 октября миссия должна представить Совбезу ООН доклад о расследовании инцидента с применением химических веществ в Хан-Шейхуне 4 апреля.

В распространенном во вторник заявлении МИД РФ отмечалось, что преждевременное голосование в Совбезе ООН по продлению мандата миссии ООН и ОЗХО для расследования химатак в Сирии было осуществлено вопреки элементарной логике.

Напомним, в начале апреля сирийская оппозиция заявила о 80 жертвах атаки с применением химоружия в городе Хан-Шейхун провинции Идлиб и 200 раненых, назвав виновником правительственные войска Сирии. Сирийские власти в ответ заявляли, что никогда не применяли химоружие против мирных граждан. США не стали дожидаться никакого расследования и 7 апреля нанесли удар по сирийской военной базе Шайрат.

Как сообщала «Газета.ру», 19 октября Госдепартамент официально признал, что террористы группировки «Хайят Тахрир аш-Шам», связанные с «Джебхат ан-Нусрой»1 (запрещена в РФ), используют химическое оружие в Сирии.

1 Организация запрещена на территории РФ.