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Microsoft начала собственное расследование ситуации с вирусом Bad Rabbit
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    Microsoft начала собственное расследование ситуации с вирусом Bad Rabbit

    0:13  25 Октября 2017
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    Microsoft начала собственное расследование ситуации с вирусом Bad Rabbit

    Москва, 25 октября. Корпорация Microsoft начала собственное расследование ситуации с кибератаками, которые были проведены на ряд российских СМИ и украинских фирм с помощью вируса-шифровальщика Bad Rabbit. Об этом рассказала пресс-секретарь компании в России Кристина Давыдова.

    Вирус распространялся с помощью фишинговых писем с обратным адресом, похожим на координаты техподдержки Microsoft. Bad Rabbit щифрует все данные на зараженном компьютере, требуя заплатить деньги за разблокировку.

    «Мы знаем об инцидентах и изучаем ситуацию», — приводит газета «Известия» слова Давыдовой.

    Жервами вируса стали информационные системы агентства «Интерфакс и сервер петербургского новостного портала «Фонтанка.ру». Также пострадали аэропорт в Одессе и метрополитен Киева.

     

    Автор: Антон Зарубин
    #microsoft #вирус #bad rabbit
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