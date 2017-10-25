Nissan готовит полноразмерный пикап Titan к выходу на российский рынок

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Токио, 25 октября. Компания Nissan планирует сделать новый полноразмерный пикап Titan, который выпускается в США, глобальной моделью. В качестве основных потенциальных рынков японцы рассматривают Китай, Австралия, страны Ближнего Востока и Россию, сообщил первый вице-президент подразделения легких коммерческих автомобилей альянса Renault-Nissan Ашвани Гупта.

Как сообщает Automotive News, по словам Гупты, компания «смотрит на другие рынки», где можно представить полноразмерный пикап.

Детали плана он разглашать не стал. По его словам, построенный в Миссисипи Titan является одним из нескольких легких грузовиков, которые, по мнению Renault-Nissan, могут обеспечить большие продажи в глобальном масштабе в ближайшие годы.

Он также планирует расширить каналы продаж для небольших пикапов Nissan и для фургонов, созданных как Nissan, так и Renault.

Одним из намеков на стратегию Nissan является то, что Titan, спроектированный и разработанный для североамериканских потребителей, теперь считается членом подразделения LCV Renault-Nissan Alliance, в который входят грузовые фургоны и другие коммерческие автомобили.