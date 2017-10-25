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Общество
Число дилерских автоцентров в России уменьшилось на 89 с начала года
Общество
Число дилерских автоцентров в России уменьшилось на 89 с начала года
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    Число дилерских автоцентров в России уменьшилось на 89 с начала года

    0:03  25 Октября 2017
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    Число дилерских автоцентров в России уменьшилось на 89 с начала года

    Москва, 25 октября. С начала 2017 года число дилерских центров по продаже и обслуживанию автомобилей уменьшилось на 89 единиц. Об этом сообщает агентство «Автостат».

    Так, в январе в России насчитывалось 3 502 автосалона, а в середине октября – 3 413. Как сообщает канал «360», за девять месяцев в стране были открыты 303 салона, а закрыты – 392.

    Больше всех дилерских представительств имеет бренд Lada – 315 штук. На втором месте корейские марки KIA (178) и Hyundai (171). Затем идут Renault (162 салона), УАЗ (155), GM-AVTOVAZ (142), Nissan (137), Volkswagen (130), Lifan (124) и Skoda (120).

    Больше всего дилерских центров закрыл УАЗ – 25 салонов. В то же время, лидером по числу открытых салонов стал узбекский Ravon (35 центров).

    Число дилерских автоцентров в России уменьшилось на 89 с начала года

    Автор: Антон Зарубин
    #уаз #lada #автосалон #автостат #дилеры
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