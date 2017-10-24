Apple поставит вдвое меньше iPhone X из-за проблем с модулем Face ID

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Токио, 24 октября. Первые поставки iPhone X могут составить лишь 20 млн штук, что вдвое меньше запланированного. По данным источников, это связано с техническими проблемами установки модуля, ответственного за функцию распознавания лиц.

Как сообщает японское агентство Nikkei, сокращение поставок связано с проблемами компании в Калифорнии с компонентами, поддерживающими новую функцию распознавания лиц.

X — первый iPhone с отсутствием кнопки «Домой», который использует органический светодиодный дисплей. По данным издания, у компании возникли проблемы при сборке модуля распознавания лиц.

В настоящее время iPhone X выпускается со скоростью 10 миллионов единиц в месяц, но с запланированными на 3 ноября продажами Apple, скорее всего, предоставит только 20 миллионов единиц в этом году.

Считается, что Apple уже начала переговоры с другими производителями по поводу дополнительного производства определенных деталей, и есть вероятность, что объемы выпуска могут возрасти.

Ранее «Телеканал 360» сообщал, что в ходе презентации новой продукции Apple, которая прошла в Купертино 12 сентября, у iPhone X не сработала функция распознавания лица (Face ID). Старший вице-президент компании по разработке программного обеспечения Крейг Федериги попытался разблокировать iPhone, однако на экране появилось предложение ввести цифровой пароль.