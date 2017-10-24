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«Пока не пролилась большая кровь»: Клинцевич посоветовал Киеву экстрадировать Саакашвили
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    «Пока не пролилась большая кровь»: Клинцевич посоветовал Киеву экстрадировать Саакашвили

    23:49  24 Октября 2017
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    «Пока не пролилась большая кровь»: Клинцевич посоветовал Киеву экстрадировать Саакашвили

    Москва, 24 октября. Властям Украины следует поторопиться с депортацией бывшего президента Грузии Михаила Саакашвили из страны, так как в противном случае может пролиться кровь. Так считает первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Франц Клинцевич.

    Он напомнил о заявлении генерального прокурора Украины Юрия Луценко, который указал, что миграционная служба Украины отказалась предоставить Саакашвили статус беженца. Теперь Киев имеет право депортировать бывшего грузинского лидера и это «не просто слова», уверен Клинцевич.

    «Идет прощупывание почвы. Если бы спросили у меня, я бы посоветовал властям Украины решиться на такой шаг, причем незамедлительно, пока не пролилась большая кровь. Завтра может быть поздно», – приводит слова Клинцевича «Газета.ru».

    Сентатор напомнил, что соответствующий запрос от Грузии Украиной получен еще в сентябре.

     

    Автор: Алексей Громов
    #саакашвили #клинцевич #грузия #депортация
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