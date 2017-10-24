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Германия никогда не признает Крым российским — Штайнмайер
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    Германия никогда не признает Крым российским — Штайнмайер

    23:31  24 Октября 2017
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    Германия никогда не признает Крым российским — Штайнмайер

    Москва, 24 октября. Немецкие компании не будут работать в российском Крыму, поскольку страна никогда не признает законность присоединения полуострова к России, заявил президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер.

    Штайнмайер в интервью газете «Коммерсант» подчеркнул, что его страна не признает присоединение Крыма к России и никогда не признает.

    «Этот факт, конечно, имеет последствия для деятельности германских компаний непосредственно в Крыму или в связи с ним. Немецкие компании не будут работать там. В случае с компанией Siemens, кроме того, был нарушен действующий договор и тем самым подорвано доверие инвесторов относительно верности российских партнеров своим договорным обязательствам», — заявил он.

    Он добавил, что ранее «германские компании не работали (с Крымом) и не инвестировали в Крыму». Случай же с компанией Siemens президент Германии назвал «щекотливым». 

    Ранее сообщалось о поставке газовых турбин немецкого концерна Siemens в Крым в обход санкций. Российский «Технопромэкспорт» («дочка» Ростеха) заявил, что турбины были куплены на вторичном рынке и модернизированы под нужды региона. 

    Германия никогда не признает Крым российским — Штайнмайер

    Как сообщала «Газета.ру», ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, в частности, неоднократно указывал, что поставленные на полуостров турбины — российского происхождения. Вместе с тем, Евросоюз в начале августа ввел санкции из-за поставки турбин Siemens в Крым.

    Автор: Олеся Волкова
    #крым #штайнмайер #германия #siemens
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