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Украина
Саакашвили готовит новый митинг перед зданием Верховной рады
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    Саакашвили готовит новый митинг перед зданием Верховной рады

    23:22  24 Октября 2017
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    Саакашвили готовит новый митинг перед зданием Верховной рады

    Киев, 24 октября. Лидер партии «Рух новых сил» бывший президент Грузии Михаил Саакашвили намерен провести в эту среду, 25 октября, новый митинг перед зданием Верховной рады. Об этом заявил сам Саакашвили в эфире украинского телевидения.

    По его словам, он знал, что его могут арестовать, однако украинский политик все равно намерен провести акцию протеста на Площади Конституции.

    «Я знал, что со мной могут так поступить, но с другой стороны я ехал, потому что нельзя отдавать народ этим барыгам, нельзя отдавать Украину на откуп. Поэтому завтра в семь часов мы собираемся на площади», – заявил Саакашвили.

    Как отметил Саакашвили, 7 ноября депутаты Рады начнут новую пленарную неделю, на которой они могут рассмотреть законопроекты, на принятии которых настаивают протестующие. Если эти законопроекты будут приняты, Саакашвили пообещал увести своих сторонников из правительственного квартала.

    Напомним, что ранее стало известно о возможной депортации Саакашивили с территории Украины. Соответствующее заявление Государственной миграционной службы (ГМС) привела газета «Известия».

     

    Автор: Антон Зарубин
    #киев #украина #саакашвили #рада #митинг
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