Лидер демократов в сенате посоветовал Трампу «прекратить твитить и начать жизнь»

Вашингтон, 24 октября. Лидер демократов в сенате США Чак Шумер призвал президента США Дональда Трампа прекратить писать сообщения в Twitter и начать решать проблемы американцев.

«Президенту Трампу нужно прекратить твитить и начать жизнь. Мы не видим лидерства от этого президента. Все, что он делает - твитит, и только усугубляет проблемы. Американцы этого не хотят», — заявил Шумер журналистам.

Так он прокомментировал конфликт между президентом и главой комитета по международным отношениям сената США Бобом Коркером, сообщает РИА Новости.

Началось все с заявления сенатора о том, что Трамп не соответствует образу лидера США. Президент в ответ обвинил того в некомпетентности.

«Сенатор Коркер некомпетентный глава комитета по международным отношениям. Посмотрите, какими жалкими он сделал США. Весь мир смеется и пользуется нами», — написал тогда глава Белого дома в своем микроблоге в Twitter.

В середине августа «Газета.ру» сообщала, что в продажу в американских магазинах поступил сборник твитов Трампа, проиллюстрированный карикатуристом Шэнноном Уилером. Всего в книгу под названием Sh*t My President Says: The Illustrated Tweets of Donald J. Trump вошло порядка 140 карикатур.