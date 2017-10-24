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Общество
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Лидер демократов в сенате посоветовал Трампу «прекратить твитить и начать жизнь»
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    Лидер демократов в сенате посоветовал Трампу «прекратить твитить и начать жизнь»

    23:13  24 Октября 2017
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    Лидер демократов в сенате посоветовал Трампу «прекратить твитить и начать жизнь»

    Вашингтон, 24 октября. Лидер демократов в сенате США Чак Шумер призвал президента США Дональда Трампа прекратить писать сообщения в Twitter и начать решать проблемы американцев.

    «Президенту Трампу нужно прекратить твитить и начать жизнь. Мы не видим лидерства от этого президента. Все, что он делает - твитит, и только усугубляет проблемы. Американцы этого не хотят», — заявил Шумер журналистам.

    Так он прокомментировал конфликт между президентом и главой комитета по международным отношениям сената США Бобом Коркером, сообщает РИА Новости.

    Началось все с заявления сенатора о том, что Трамп не соответствует образу лидера США. Президент в ответ обвинил того в некомпетентности.

    «Сенатор Коркер некомпетентный глава комитета по международным отношениям. Посмотрите, какими жалкими он сделал США. Весь мир смеется и пользуется нами», — написал тогда глава Белого дома в своем микроблоге в Twitter.

    Лидер демократов в сенате посоветовал Трампу «прекратить твитить и начать жизнь»

    В середине августа «Газета.ру» сообщала, что в продажу в американских магазинах поступил сборник твитов Трампа, проиллюстрированный карикатуристом Шэнноном Уилером. Всего в книгу под названием Sh*t My President Says: The Illustrated Tweets of Donald J. Trump вошло порядка 140 карикатур. 

    Автор: Олеся Волкова
    #сша #трамп #коркер #шумер
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