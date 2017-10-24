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Художник-постановщик «Матрицы» рассказал, что зашифровал в зеленом коде фильма
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    Художник-постановщик «Матрицы» рассказал, что зашифровал в зеленом коде фильма

    23:05  24 Октября 2017
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    Художник-постановщик «Матрицы» рассказал, что зашифровал в зеленом коде фильма

    Вашингтон, 24 октября. Художник-постановщик трилогии «Матрица» Саймон Уайтли рассказал, что было зашифровано в зеленом коде из японских иероглифов и цифр, ставшем одной из визитных карточек фильма. По его словам, он спрятал в нем рецепт суши.

    «Мне нравится говорить всем, что код из "Матрицы" сделан из японских рецептов суши», — приводит его слова «Газета.ru».

    Рецепт суши Уайтли позаимствовал из поваренной книги своей жены-японки. Конечным результатом он доволен, отметив, что без его кода не было бы знаменитого фильма.

    Напомним, что «Матрица» вышла на экраны в 1999 году; ее режиссерами стали братья Вачовски, позже поменявшие пол и ставшие известны как сестры Вачовски. Два продолжения знаменитой картины вышли в 2003 году.

    Автор: Антон Зарубин
    #суши #матрица #код
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