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Водитель сбил четырех пешеходов на переходе в Югре
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    Водитель сбил четырех пешеходов на переходе в Югре

    22:46  24 Октября 2017
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    дпВодитель сбил четырех пешеходов на переходе в Югре

    Покачи, 24 октября. В городе Покачи, расположенном в Ханты-Мансийском автономном округе, водитель сбил четырех человек на пешеходном переходе. Как сообщает региональное управление МВД, среди пострадавших были двое детей.

    ДТП произошло около 18:00 по местному времени (16:00 мск). Водитель, находившийся за рулем автомобиля KIA Rio, совершил наезд на четырех пешеходов, переходивших улицу по переходу.

    «В результате ДТП две женщины 1991 и 1987 годов рождения, а также два ребенка 2014 года рождения с травмами различной степени тяжести госпитализированы», — приводит слова представителя МВД РИА Новости.

    Водитель скрылся с места ДТП, однако позже был задержан сотрудниками полиции. Сейчас ведется проверка по факту данного инцидента.

     

    Автор: Антон Зарубин
    #дтп #хмао #дпс #югра #покачи
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