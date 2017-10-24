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Саудовская Аравия построит город будущего за 500 миллиардов долларов
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    Саудовская Аравия построит город будущего за 500 миллиардов долларов

    22:41  24 Октября 2017
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    Саудовская Аравия построит город будущего за 500 миллиардов долларов

    Дубай, 24 октября. Наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед бен Салман Аль Сауд заявил, что в королевстве будет построен город будущего на берегу Красного моря. 

    По словам принца, город под названием Неом (Neom) будет возведен на побережье Красного моря с нуля. Сумма инвестиций на начальном этапе составит 500 миллиардов долларов, средства на строительство выделит правительство Саудовской Аравии, а также суверенный фонд страны и частные инвесторы.

    Город будет обеспечен только солнечной и ветряной энергией. Кроме того, план строительства предполагает возведение моста через Красное море, который должен соединить Саудовскую Аравию и Египет. Площадь города составит 26 тысяч квадратных километров. Город станет технологическим хабом для стран Азии и Африки и будет первой в мире независимой зоной, охватывающей помимо Саудовской Аравии территорию Египта и Иордании.

    Автор: Алексей Громов
    #саудовская аравия #египет #иордания #город #красное море
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