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Общество
Российские кинотеатры усилят меры безопасности в день премьеры «Матильды»
Общество
Российские кинотеатры усилят меры безопасности в день премьеры «Матильды»
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    Российские кинотеатры усилят меры безопасности в день премьеры «Матильды»

    22:34  24 Октября 2017
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    Российские кинотеатры усилят меры безопасности в день премьеры «Матильды»

    Москва, 24 октября. Сети российских кинотеатров намерены усилить меры безопасности в день премьеры фильмы «Матильда». Об этом сообщают представители российских кинотеатров.

    Так, московские и подмосковные кинотеатры намерены быть на связи с местными отделениями полиции в день премьеры. Кроме того, были разосланы письма с просьбой усилить меры безопасности на весь период проката фильма, пишет «Газета.ru».

    Как рассказала директор по связям с общественностью объединенной сети кинотеатров «Синема парк» и «Формула кино» Александра Артамонова, местные отделение полиции намерены применять различные меры безопасности в зависимости от ситуации.

    Напомним, что премьера фильма «Матильда» состоится 26 октября. Сюжет картины строится вокруг романа наследника российского престола Николая II и балерины Матильды Кшесинской. Против демонстрации фильма выступают различные православные активисты, а также депутат  Госдумы Наталья Поклонская.

     

     

    Автор: Антон Зарубин
    #безопасность #кино #матильда #преьмера
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