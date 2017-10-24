Российские кинотеатры усилят меры безопасности в день премьеры «Матильды»

В Избранное

Москва, 24 октября. Сети российских кинотеатров намерены усилить меры безопасности в день премьеры фильмы «Матильда». Об этом сообщают представители российских кинотеатров.

Так, московские и подмосковные кинотеатры намерены быть на связи с местными отделениями полиции в день премьеры. Кроме того, были разосланы письма с просьбой усилить меры безопасности на весь период проката фильма, пишет «Газета.ru».

Как рассказала директор по связям с общественностью объединенной сети кинотеатров «Синема парк» и «Формула кино» Александра Артамонова, местные отделение полиции намерены применять различные меры безопасности в зависимости от ситуации.

Напомним, что премьера фильма «Матильда» состоится 26 октября. Сюжет картины строится вокруг романа наследника российского престола Николая II и балерины Матильды Кшесинской. Против демонстрации фильма выступают различные православные активисты, а также депутат Госдумы Наталья Поклонская.