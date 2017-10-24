Это сложно: Госдеп объяснил, почему не готов новый список санкций против РФ 

В Избранное

Вашингтон, 24 октября. В Госдепартаменте США прокомментировали, почему конгрессу до сих пор не представили новый список граждан РФ, на которых бы распространились новые санкции. По данным ведомства, это может занять время, поскольку «это довольно сложно».

Официальный представитель госдепартамента Хезер Науэрт на регулярном брифинге сообщила журналистам, что хоть сама она этим и не занимается, но ответственные за это люди передали ей, «что это довольно сложно и может занять время».

«Они работают над тем, чтобы закончить этот процесс и предоставить публичные рекомендации соответствующим людям как можно скорее», — сообщила она.

Напомним, ранее члены конгресса выразили свое недовольство тем, что администрация президента США Дональда Трампа не торопится вводить новые санкции против России.

Как сообщала ранее «Газета.ру», 2 августа Трамп подписал законопроект о новых санкциях против России, Ирана и КНДР. Согласно документу, администрация США должна была еще до 1 октября составить список частных лиц и организаций в оборонном и разведывательном секторе России, на которых бы распространились санкции.