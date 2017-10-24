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Автограф Эйнштейна с секретом счастья ушел с молотка за 1,5 млн долларов
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    Автограф Эйнштейна с секретом счастья ушел с молотка за 1,5 млн долларов

    22:24  24 Октября 2017
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    Автограф Эйнштейна с секретом счастья ушел с молотка за 1,5 млн долларов

    Тель-Авив, 24 октября. Записка с «рецептом счастья», которым физик Альберт Эйнштейн 95 лет назад отблагодарил посыльного в токийской гостинице, продана на аукционе в Иерусалиме за 1,5 млн долларов, сообщил на своем сайте организатор торгов — аукционный дом Winner’s. 

    Эйнштейн приехал с лекциями в Японию в ноябре 1922 года. Незадолго до этого он узнал о том, что ему присудили Нобелевскую премию. Известие о получении престижной премии быстро распространилось по Японии. Физик был впечатлен и растроган тем, сколько людей приходят к его отелю «Империал» в Токио. Когда в его комнату вошел курьер, мелочи на чаевые у него не оказалось. Эйнштейн передал курьеру две записки и выразил надежду, что в скорее их стоимость будет куда выше стандартных чаевых.

    «Спокойная и скромная жизнь дарит больше счастья, чем погоня за успехом в сочетании с постоянной неуспокоенностью», — гласит текст на одной из записок на фирменном бланке отеля. 

    За этот лот неизвестный покупатель заплатил 1,56 млн долларов при стартовой цене в 2 тыс. 

    Вторая записка ушла с молотка за 240 тыс. долларов при стартовой цене в 1 тысячу. «Если есть воля, найдется и способ», — гласил текст.

    Автограф Эйнштейна с секретом счастья ушел с молотка за 1,5 млн долларов

    Помимо этого на торги были выставлены письма великого физика, в одном из которых он восхищается успехами Еврейского университета Иерусалима. Письма были проданы за 33,6 тыс.и и 9,6 тыс. долларов.

    Владелец записок, выставивший их на аукцион, пожелал остаться неизвестным.

    Автор: Олеся Волкова
    #иерусалим #эйнштейн #аукцион
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