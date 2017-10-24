Роналду признался, что Россия приносит ему удачу
Лиссабон, 24 октября. Форвард испанского футбольного клуба «Реал» и португальской сборной Кришитану Роналду рассказал, что на всех соревнованиях в России ему сопутствует удача. Об этом сообщает пресс-служба Международной федерации футбола (ФИФА).
Роналду в составе португальской сборной примет участие в Чемпионате мира, который состоится летом 2018 года в России.
«Я играл в России неоднократно, именно в Москве я выиграл свою первую Лигу чемпионов. Россия приносила мне удачу», – приводит слова Роналду «Газета.ru».
По словам футболиста, сборная Португалии не является фаворитом предстоящего турнира, несмотря на победу в чемпионате Европы.
«Есть команды, которые теоретически сильнее нашей, у них выше рейтинг, выше авторитет, поэтому нам нужно быть скромнее, согласиться с тем, что фаворитами являются другие, однако мы всегда в состоянии преподнести сюрприз», – подчеркнул Роналду.