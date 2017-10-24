Поиск
Лента новостей
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Екатеринбург Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Севастополь Челябинск Оренбург Архангельск Вологда Калининград Карелия Сыктывкар Мурманск Новгород Псков Хабаровск Воронеж Пермь
Закрыть
Весь мир
Саудовская Аравия построит город будущего за 500 миллиардов долларов
Спорт
Роналду признался, что Россия приносит ему удачу
Следующая Новость
Закрыть
Популярные запросы
Загрузка...

    Нажмите CTRL + D, чтобы добавить в закладки эту страницу.

    Роналду признался, что Россия приносит ему удачу

    22:19  24 Октября 2017
    53

    Роналду признался, что Россия приносит ему удачу

    Лиссабон, 24 октября. Форвард испанского футбольного клуба «Реал» и португальской сборной Кришитану Роналду рассказал, что на всех соревнованиях в России ему сопутствует удача. Об этом сообщает пресс-служба Международной федерации футбола (ФИФА).

    Роналду в составе португальской сборной примет участие в Чемпионате мира, который состоится летом 2018 года в России.

    «Я играл в России неоднократно, именно в Москве я выиграл свою первую Лигу чемпионов. Россия приносила мне удачу», – приводит слова Роналду «Газета.ru».

    По словам футболиста, сборная Португалии не является фаворитом предстоящего турнира, несмотря на победу в чемпионате Европы.

    «Есть команды, которые теоретически сильнее нашей, у них выше рейтинг, выше авторитет, поэтому нам нужно быть скромнее, согласиться с тем, что фаворитами являются другие, однако мы всегда в состоянии преподнести сюрприз», – подчеркнул Роналду.

     

    Автор: Антон Зарубин
    #футбол #россия #роналду #чм-2018
    Комментарии:
    Загрузка...
    Новости партнёров
    Загрузка...
    Видео Все
      Инфографика Все
        Закрыть
        Нажмите "Сохранить", чтобы читать "РИА ФАН" на главной ЯндексаСохранить
        Популярное на сайте
        Читайте нас в соцсетях
        Самое обсуждаемое
        Новая волна вируса-шифровальщика сильнее всего ударила по России

        Новая волна вируса-шифровальщика сильнее всего ударила по России

        19:39   24 Октября 2017
        1648
        Россия заблокировала резолюцию СБ ООН по расследованию химатак в Сирии

        Россия заблокировала резолюцию СБ ООН по расследованию химатак в Сирии

        18:27   24 Октября 2017
        231
        Путин рассказал о новом качестве российской экономики

        Путин рассказал о новом качестве российской экономики

        13:42   24 Октября 2017
        3155
        Порошенко надоел 80% украинцев: на Майдане ищут повод для восстания

        Порошенко надоел 80% украинцев: на Майдане ищут повод для восстания

        12:14   24 Октября 2017
        5008