Роналду признался, что Россия приносит ему удачу

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Лиссабон, 24 октября. Форвард испанского футбольного клуба «Реал» и португальской сборной Кришитану Роналду рассказал, что на всех соревнованиях в России ему сопутствует удача. Об этом сообщает пресс-служба Международной федерации футбола (ФИФА).

Роналду в составе португальской сборной примет участие в Чемпионате мира, который состоится летом 2018 года в России.

«Я играл в России неоднократно, именно в Москве я выиграл свою первую Лигу чемпионов. Россия приносила мне удачу», – приводит слова Роналду «Газета.ru».

По словам футболиста, сборная Португалии не является фаворитом предстоящего турнира, несмотря на победу в чемпионате Европы.