Цены на вторичное жилье в Москве упали до уровня 2013 года

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Москва, 24 октября. Стоимость жилья на вторичном рынке в Москве стремительно дешевеет. Об этом сообщает агентство «НДВ-Недвижимость».

По данным агентства, в третьем квартале 2017 года цены на вторичное жилье упали еще на 2%. В итоге, средняя стоимость «квадрата» оценивается в 183,7 тысячи рублей. Отмечается, что к настоящему моменту цены на квартиры из вторых рук упали до уровня 2013 года. Средняя цена двухкомнатной квартиры в доме составляет порядка восьми миллионов рублей.

При этом самые низкие цены на вторичную недвижимость зафиксированы в юго-восточном округе Москвы, где можно приобрести квартиру по цене 141,19 тысяч рублей за квадратный метр.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что власти города утвердили первые 210 стартовых площадок, на которых будут построены дома для участников программе реновации, передает «Газета.ру».