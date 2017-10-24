Продюсер «Матильды» отказался благодарить Поклонскую за рекламу фильма

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Москва, 24 октября. Не стоит благодарить депутата Государственной думы Российской Федерации Наталью Поклонскую за рекламу скандального фильма Алексея Учителя «Матильда». Об этом заявил продюсер киноленты Владимир Винокур.

«Мне сегодня журналисты говорят — а вы не хотите поблагодарить депутата Госдумы за то, что она способствовала рекламе фильма? Нет, не хочу», — цитирует его слова ТАСС.

Как отметил Винокур, «Матильда» является единственным в истории российского кинематографа случаем, когда режиссеру нужно было «бороться с мракобесием».

Напомним, ранее стало известно о том, что сотрудники правоохранительных органов российской столицы задержали на премьере фильма Алексея Учителя «Матильда» семь человек. Согласно предварительным данным, речь идет об активистах организации «Сорок сороков», которые нарушали общественный порядок.