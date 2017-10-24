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Продюсер «Матильды» отказался благодарить Поклонскую за рекламу фильма
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    Продюсер «Матильды» отказался благодарить Поклонскую за рекламу фильма

    22:21  24 Октября 2017
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    Продюсер «Матильды» отказался благодарить Поклонскую за рекламу фильма

    Москва, 24 октября. Не стоит благодарить депутата Государственной думы Российской Федерации Наталью Поклонскую за рекламу скандального фильма Алексея Учителя «Матильда». Об этом заявил продюсер киноленты Владимир Винокур.

    «Мне сегодня журналисты говорят — а вы не хотите поблагодарить депутата Госдумы за то, что она способствовала рекламе фильма? Нет, не хочу», — цитирует его слова ТАСС.

    Как отметил Винокур, «Матильда» является единственным в истории российского кинематографа случаем, когда режиссеру нужно было «бороться с мракобесием».

    Напомним, ранее стало известно о том, что сотрудники правоохранительных органов российской столицы задержали на премьере фильма Алексея Учителя «Матильда» семь человек. Согласно предварительным данным, речь идет об активистах организации «Сорок сороков», которые нарушали общественный порядок.

    Автор: Алексей Громов
    #матильда
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