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Пассажир, устроивший пьяный дебош во время рейса Москва–Анталья, получил 1,5 года условно
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    Пассажир, устроивший пьяный дебош во время рейса Москва–Анталья, получил 1,5 года условно

    22:01  24 Октября 2017
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    Пассажир, устроивший пьяный дебош во время рейса Москва–Анталья, получил 1,5 года условно

    Москва, 24 октября. Авиадебошир, устроивший драку во время перелета рейсом Москва–Анталья, был приговорен к 1,5 годам тюремного заключения условно. Об этом сообщает пресс-служба Московской межрегиональной транспортной прокуратуры.

    27-летний москвич устроил пьяный дебош 30 июня 2017 года. Он, находясь в состоянии алкогольного опьянения, нецензурно выражался, приставал у другим пассажирам и даже порвал форму двух бортпроводников. В итоге он был нейтрализован другими пассажирами рейса и остаток полета провел связанным.

    Суд признал его виновным, приговорив к 1,5 годам лишения свободы условно с испытательным сроком 1 год и 6 месяцев, пишет газета «Известия». Мужчина полностью раскаялся в содеянном и еще во время следствия полностью возместил нанесенный им ущерб – стоимость испорченной формы бортпроводников, а также затраты на уборку салона самолета.

    Пассажир, устроивший пьяный дебош во время рейса Москва–Анталья, получил 1,5 года условно

    Автор: Антон Зарубин
    #суд #самолет #приговор #дебош
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