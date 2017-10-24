Пассажир, устроивший пьяный дебош во время рейса Москва–Анталья, получил 1,5 года условно

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Москва, 24 октября. Авиадебошир, устроивший драку во время перелета рейсом Москва–Анталья, был приговорен к 1,5 годам тюремного заключения условно. Об этом сообщает пресс-служба Московской межрегиональной транспортной прокуратуры.

27-летний москвич устроил пьяный дебош 30 июня 2017 года. Он, находясь в состоянии алкогольного опьянения, нецензурно выражался, приставал у другим пассажирам и даже порвал форму двух бортпроводников. В итоге он был нейтрализован другими пассажирами рейса и остаток полета провел связанным.

Суд признал его виновным, приговорив к 1,5 годам лишения свободы условно с испытательным сроком 1 год и 6 месяцев, пишет газета «Известия». Мужчина полностью раскаялся в содеянном и еще во время следствия полностью возместил нанесенный им ущерб – стоимость испорченной формы бортпроводников, а также затраты на уборку салона самолета.