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Технологии
СБУ заявила о блокировке вируса-шифровальщика BadRabbit
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    СБУ заявила о блокировке вируса-шифровальщика BadRabbit

    22:03  24 Октября 2017
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    СБУ заявила о блокировке вируса-шифровальщика BadRabbit

    Киев, 24 октября. Служба безопасности Украины сообщила о блокировке дальнейшего распространения нового компьютерного вируса, получившего название Bad Rabbit. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

    По данным СБУ, распространение вируса осуществлялось с помощью фишинговых писем, которые хакеры отправляли под видом сообщений от техподдержки компании Microsoft. В ведомстве отметили, что по этой схеме был атакован киевский метрополитен и одесский аэропорт.

    «Сейчас дальнейшее распространение вируса прекращено, угроз безопасности движения нет», — подчеркнули в СБУ.

    Ранее сообщалось, что вирус-шифровальщик BadRabbit атаковал компании и учреждения на Украине, в Турции и Германии и России. Пользователи зараженного компьютера получают уведомление о том, что их файлы зашифрованы. Для получения доступа к файлам вирус предлагает совершить платеж.

    Автор: Алексей Громов
    #украина #сбу #вирус
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