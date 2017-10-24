СБУ заявила о блокировке вируса-шифровальщика BadRabbit

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Киев, 24 октября. Служба безопасности Украины сообщила о блокировке дальнейшего распространения нового компьютерного вируса, получившего название Bad Rabbit. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

По данным СБУ, распространение вируса осуществлялось с помощью фишинговых писем, которые хакеры отправляли под видом сообщений от техподдержки компании Microsoft. В ведомстве отметили, что по этой схеме был атакован киевский метрополитен и одесский аэропорт.

«Сейчас дальнейшее распространение вируса прекращено, угроз безопасности движения нет», — подчеркнули в СБУ.

Ранее сообщалось, что вирус-шифровальщик BadRabbit атаковал компании и учреждения на Украине, в Турции и Германии и России. Пользователи зараженного компьютера получают уведомление о том, что их файлы зашифрованы. Для получения доступа к файлам вирус предлагает совершить платеж.