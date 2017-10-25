Сирия итоги за сутки на 25 октября 06.00: САА при поддержке ВКС РФ продвигается к Абу Кемалю, 14 мирных жителей Дейр эз-Зора убито ударами коалиции

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Сирия, 25 октября. ВКС РФ обеспечивают продвижение САА к Абу Кемалю, 14 мирных жителей Дейр эз-Зора погибло под ударами ВВС международной коалиции, ВС Турции стягивают силы к Африну. Об этом сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).

Коротко об итогах противостояния

ВКС РФ: обеспечивают продвижение САА в Дейр эз-Зоре, наносят удары по «Тахрир аш-Шам» и ИГ1 в Хаме.

Сирийская арабская армия (САА) и союзные силы: атакуют боевиков в Дамаске, Хомсе и Хаме, при поддержке ВКС РФ продвигаются в Дейр эз-Зоре.

«Исламское государство»: ведет обстрел ССА в Дамаске, теряет позиции в Хаме и Дейр эз-Зоре.

«Тахрир аш-Шам»: отбила у ИГ поселение в Хаме, потеряла командира в Идлибе, атаковала САА в Латакии.

Сирийская свободная армия (ССА): ведет обстрел позиций SDF в Алеппо, противостоит ИГ в Дамаске.

Курды: готовят новых бойцов для поддержания порядка в Ракке, установили контроль над полем Галбан в Дейр эз-Зоре.

Международная коалиция: нанесла удары по Дейр эз-Зору, в результате чего погибло 14 мирных жителей.

Провинция Дамаск

Информационное агентство Almanar News сообщило, что боевики «Джейш аль-Ислам» обнаружили и обезвредили взрывное устройство, заложенное на территории между районами Мисраба и Хараста на востоке Дамаска.

Террористы «Исламского государства» открыли минометный огонь по позициям Сирийской свободной армии (ССА) в районе Ялда недалеко от лагеря беженцев Ярмук. По данным Almanar News, в результате нападения исламистов ликвидировано 10 боевиков «свободной армии». По данным SOHR боестолкновения между радикалами ИГ и ССА продолжались в течение всего дня.

ВВС Сирии нанесли удары по зонам дислокации боевиков радикальной оппозиции в районе ферм Бейт Джинн. Об этом писал на своем сайте Сирийский центр мониторинга за соблюдением прав человека (SOHR). Противостояние между Сирийской арабской армией (САА) и антиправительственными формированиями продолжилось на территории оазиса Восточная Гута. Местный источник в Twitter (@Motawasset) передавал, что сирийская армия ведет ракетный обстрел зон дислокации антиправительственных формирований в районе Джобар. Военный Telegram-канал (@SRNN2011) писал о столкновении между САА и «Файлак ар-Рахман» в Айн Тарме. Кроме того, сирийская армия обстреляла позиции боевиков в районе городов Арбин и Хараста. Об этом сообщал военный источник в Telegram (@SRNN2011).

Провинция Алеппо

Турецкая армия и подконтрольные Анкаре боевики Сирийской свободной армии (ССА) вели обстрел позиций курдов в деревне Босан, расположенной к югу от Африна. Об этом сообщало Almanar News. Позже военный источник в Telegram (@SRNN2011) передавал, что турецкая армия продолжает стягивать силы к крепости Саман недалеко от Африна.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что операция в Идлибе практически завершена и после того, как турецкие военнослужащие создадут еще несколько наблюдательных пунктов на территории региона, силы ВС Турции будут переброшены к курдскому городу Африн в провинции Алеппо.

Информационное агентство Almanar News передавало, что боевики «свободной армии» арестовали командира недавно созданной группировки «Хамза Асад Аллах» на севере региона. По данным Almanar News, руководство ССА заявило, что на территории Алеппо запрещено создавать какие-либо военизированные формирования без согласования с временным оппозиционным правительством.

Один из местных источников писал в своем микроблоге в Twitter (@MasryLlasf), что в регион прибывают новые подразделения «Хезболлы». Ранее сообщалось, что иранские военизированные отряды и ливанское формирование стягивают силы на юге региона. Союзники готовятся к операции против боевиков «Джебхат ан-Нусры».

В города Анадан взорвался склад боеприпасов радикальной коалиции «Тахрир аш-Шам», передавало Almanar News.

Жители города Азаз вышли на митинг в поддержку мирного населения Восточной Гуты, оккупированной боевиками антиправительственных формирований. Об акции сообщал в Twitter (@VLb9FiVdvvCCgZI) один из источников.

Провинция Хомс

Сирийская арабская армия (САА) вела обстрел позиций боевиков в деревне Аль-Тиба на севере провинции Хомс. Об этом сообщал военный источник в социальной сети Twitter (@dirb3lba). Сирийский центр мониторинга за соблюдением прав человека (SOHR) передавал, что армия САР обстреливает зоны дислокации антиправительственных формирований в районе города Талльбиса. Военный Telegram-канал (@SRNN2011) писал, что Сирийская арабская армия (САА) ведет обстрел укрепрайонов боевиков радикальной оппозиции в окрестностях деревень Ганту и Аль-Фархания.

Информационное агентство Almanar News сообщило, что солдаты сирийской армии обнаружили склад оружия и боеприпасов «Исламского государства» в районе Джубб аль-Джара на востоке провинции Хомс.

Провинция Дейр эз-Зор

В районе насосной станции Т-2 продолжались бои между Сирийской арабской армией (САА), поддерживаемой ВКС РФ, и «Исламским государством»1. Информационное агентство Almanar News писало, что сирийская армия ведет артиллерийский обстрел зон дислокации террористов ИГ. Ранее армия Башара Асада под прикрытием российской авиации установила огневой контроль над станцией Т-2, а также зачистила от ИГИЛ1 населенный пункт Аль-Курия и начала подготовку к штурму позиций террористов «Исламского государства» в районе Аль-Ашара. Взаимные перестрелки между САА и террористами ИГ фиксировались в районе поселения Хавиджат Сакр. О столкновениях правительственных войск с радикальными исламистами писал военный Telegram-канал (@SRNN2011).

Сирийская армия под прикрытием российской авиации продвигается к Абу Кемалю. В конце дня стало известно, что солдаты армии САР зачистили от ИГ поселение Аль-Табия. Об этом сообщило Muraselon. В это же время ВВС Сирии скинули листовки с призывом к жителям Абу Кемаля держаться как можно дальше от зон дислокации террористов ИГИЛ. Также по данным MEHR News Agency солдаты армии Башара Асада при поддержке ВКС РФ освободили от радикальных исламистов ряд поселений к юго-востоку от Аль-Маядина.

Три командира «Исламского государства» сбежали со своими семьями в районы, подконтрольные Демократическим силам Сирии (SDF). Об этом сообщило информационное агентство Almanar News.

Военный источник в Twitter (@markito0171) писал, что под контроль Демократических сил Сирии (SDF) перешла транспортная развязка около населенного пункта Аль-Бусайра. Позже военный Twitter-канал (@SyriaGeneral) сообщил, что бойцы курдского ополчения установили контроль над нефтяным полем Галбан. По данным автора публикации, ИГ сдали свои позиции SDF без единого выстрела.

ВВС международной коалиции нанесли удары по мирному кварталу Эль-Кусур города Дейр эз-Зор. Местные источники сообщали, что в результате авианалета альянса во главе с США погибло 14 мирных жителей и еще 32 человека получили ранения.

Провинция Даръа

На западе провинции Даръа продолжилось противостояние между Сирийской свободной армией (ССА) и группировкой «Джейш Халид Ибн аль-Валид», подконтрольной «Исламскому государству». Almanar News сообщало, что боестолкновения между соперниками отмечаются в районах поселений Джлин и Аль-Баккар.

Ранее Сирийская свободная армия (ССА) подверглась нескольким нападениям в провинции Даръа. Так неизвестные боевики застрелили командира бригады «Фиркат Сайф Аль-Джануб», подконтрольной ССА. Второе нападение произошло в районе шоссе Ибта — Даиль к северу от столицы провинции.

Неизвестные боевики заминировали автомобиль, принадлежавший группировке «Тахрир аш-Шам» на северо-востоке провинции Даръа. В результате детонации несколько боевиков радикальной коалиции получили ранения. По данным военного источника в социальной сети Facebook (@Aleppo.Space1) в числе пострадавших – полевой командир подконтрольного «Джебхат ан-Нусре»1 формирования.

Провинция Идлиб

Жители города Джиср аль-Шугур выражают поддержку турецким ВС, действующим на территории провинции Идлиб, сообщало Almanar News. На зданиях населенного пункта появились надписи, призывающие к скорейшему свержению группировки «Тахрир аш-Шам».

Позже население административного центра провинции вышло на демонстрацию против воровства и незаконных действий боевиков радикальной коалиции «Тахрир аш-Шам». Протестующие требовали передать контроль над городом в руки местного гражданского совета. Об акции протеста писало информационное агентство Almanar News.

Провинция Ракка

В тренировочном лагере Демократических сил Сирии (SDF) в Айн-Исса началась подготовка новых бойцов, сообщало Sputnik News. Несколько дней назад программу тренировок под руководством военных международной коалиции во главе с США закончили 150 бойцов. По данным издания, новая партия курдских ополченцев будет подавлять беспорядки в освобожденном ранее силами SDF городе Ракка и других населенных пунктах провинции.

Напомним, местные источники сообщали, что курдские вооруженные формирования притесняют арабское население региона. Курды отменяют изучение арабского языка в школах, изымают имущество для своих нужд. Подобные действия бойцов SDF повлекли за собой создание на территории Ракки новой джихадистской группировки «Харакат аль-Кайям», которая объявила главной своей целью борьбу с курдскими оккупантами.

Провинция Хама

В городе Саламия на востоке провинции Хама произошел взрыв. По данным Almanar News, в результате детонации СВУ, заложенного террористами ИГИЛ в населенном пункте, погибло два мирных жителя.

ВКС РФ нанесли ряд ударов по укреплениям «Исламского государства» на востоке провинции Хама. Военный источник в социальной сети Twitter (@alealnmr) писал, что российские летчики бомбили зоны дислокации ИГ в районах поселений Аль-Раджан, Аль-Хамдания, Аль-Жанина и Загбар. Кроме того, авиация РФ нанесла удары по позициям радикальных исламистов «Тахрир аш-Шам» в северо-восточной части региона.

В районе поселения Джуб Абъярд на востоке провинции Хама зафиксированы столкновения между Сирийской арабской армией (САА) и боевиками группировки «Тахрир аш-Шам», подконтрольной «Джебхат ан-Нусре». С воздуха сирийскую армию поддерживают ВКС РФ.

Сирийская арабская армия (САА) вела артиллерийский обстрел опорных пунктов радикальных боевиков в районе города Аль-Латамина на севере провинции Хама. Об этом сообщал на своем сайте Сирийский центр мониторинга за соблюдением прав человека (SOHR).

Провинция Хасака

ВВС международной коалиции нанесли ряд ударов по предполагаемым зонам дислокации террористов ИГИЛ в поселении Аль-Дашиша на юге провинции Хасака. Almanar News передавало, что в результате авианалета сил антитеррористического альянса во главе с США погибло два мирных жителя.

На востоке Хасаки прогремел взрыв, сообщало Almanar News. По данным информационного агентства, в районе Аль-Хол сдетонировало взрывное устройство, заложенное в жилом секторе террористами «Исламского государства». В результате инцидента погиб один человек.

Ирак

Военный Twitter-канал (@iraq_day) передавал, что иракская армия движется в направлении Аль-Каима. Также один из источников в социальной сети Twitter (@AlSuraEnglish) сообщал, что ВС Ирака идут к населенному пункту Фаюш Хабур, чтобы занять выгодные позиции на границе с Турцией.

Солдаты иракской армии выявили и ликвидировали трех террористов «Исламского государства» в районе горы Макхуль в провинции Салах эд-Дин. Об этом сообщало, ссылаясь на источники в командовании ВС Ирака, информационное агентство Alsumaria News.

Alsumaria News писало о боях между отрядами народного ополчения «Хашд аш-Шааби» и террористами ИГ в пустыне Аль-Хадар на юго-востоке провинции Найнава. По данным информационного агентства, в результате столкновений ополченцы нейтрализовали 24 боевика «Исламского государства».

В районе поселения Махмур «Пешмерга» взяла в плен 20 бойцов «Хашд аш-Шааби», сообщил военный источник в социальной сети Twitter (@BangaMuci).

1 Организация запрещена на территории РФ.

Участники боевых действий на территории Сирии (показать инфографику)