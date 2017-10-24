Правоохранители обезвредили условных террористов под Астраханью

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Астрахань, 24 октбря. В Астраханской области прошли учения правоохранительных сил «Рельеф-2017», на которых отрабатывался поиск и задержание условных террористов. Об этом сообщает Следственное управление СК РФ по региону.

В рамках тактико-специальных учений «Рельеф-2017» оперативный штаб в Астраханской области отработал действия сил и средств на территории Володарского района по борьбе с условными террористами.

По сценарию учений в труднодоступной местности Володарского района была обнаружена группировка террористов.

«В результате проведенного боевого мероприятия условные террористы задержаны. В учениях оперативного штаба задействовались подразделения региональных управлений ФСБ, следственного комитета, ПУ ФСБ, МВД, МЧС, ФСИН, Росгвардии и военного комиссариат», – пояснили в СУ СК по региону.

В штабе подчеркнули, что все цели учений были успешно выполнены.