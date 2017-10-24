Штайнмайер: Предложение Путина о вводе миротворцев ООН в Донбасс нужно изучить

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Москва, 24 октября. Инициативу президента России Владимира Путина об отправке миротворческого контингента ООН в Донбасс необходимо основательно изучить. Об этом заявил президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер.

«Стоит реагировать на серьезные инициативы и основательно изучать их шансы: в частности, с точки зрения возможных компромиссов относительно сформулированных Украиной представлений о вовлечении сил ООН в ситуацию на востоке страны», — сказал Штайнмайер в интервью газете «Коммерсант».

Напомним, 5 сентября президент России Владимир Путин поручил МИД РФ внести в Совбез ООН резолюцию о вводе миротворческих сил на линию разграничения в Донбассе, с целью обеспечения безопасности сотрудников миссии ОБСЕ. При этом глава государства отметил, что данный вопрос не может решаться без прямого диалога с представителями Донецкой и Луганской народных республик.